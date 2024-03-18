Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Penghasil Uang Langsung Cair ke Dana

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:15 WIB
10 Aplikasi Penghasil Uang Langsung Cair ke Dana
Ilustrasi aplikasi uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 10 aplikasi penghasil uang langsung cair ke dana untuk kebutuhan sehari- hari. Adapun banyak pilihan aplikasi yang bisa membuat Anda memiliki penghasilan tambahan.

Berikut 10 aplikasi penghasil uang langsung cair ke dana:

1. Hago

Hago merupakan aplikasi penghasil uang yang di dalamnya terdapat banyak sekali mini games. Bagi kamu yang punya hobi bermain game, aplikasi ini cocok untuk kamu coba. Di dalam permainan online ini, kamu cukup mengumpulkan koin sebanyak mungkin dari hasil keberhasilan kamu saat bermain game. Nantinya bisa kamu tukar menjadi uang lewat saldo DANA.

2. Fizzo Novel

Aplikasi Fizzo Novel sangat cocok kamu coba jika ingin menghasilkan uang tambahan dengan cara membaca novel. Hal tersebut menjadi kesempatan emas bagi kamu yang mempunyai hobi membaca.

Pasalnya, di dalam aplikasi tersebut kamu cukup membaca novel sebanyak mungkin nggak bisa menghasilkan koin untuk ditukar menjadi uang atau saldo DANA.Aplikasi Neo + Plus.

Neo + ini salah satu aplikasi penghasil saldo DANA keuangan digital. Cara tercepat untuk menghasilkan uang melalui aplikasi Neo + dengan membagikan kode undangan.

Setiap satu teman yang ikut menggunakan Neo+ menggunakan kode undangan Anda, maka akan ada penambahan saldo sebesar Rp20.000,-. Di samping itu, Neo+ juga memiliki program deposito berjangka, di mana nilai investasinya bisa bertambah hingga 8%.

3. Aplikasi Lucky Popstar

Cara menghasilkan uang dengan cepat melalui games Lucky Popstar sangat mudah yaitu, dengan bermain games yang tersedia didalam aplikasi tersebut.

Aplikasi Lucky Popstar ada dua games di dalam nya yaitu bermain puzzle dan memasang arna seperti yang dilakukan saat bermain Candy Crush.

Setiap games berhasil dimenangkan akan diberikan imbalan berupa diamond. Semakin banyak diamond yang dikumpulkan, maka semakin banyak pula uang yang masuk ke rekening DANA Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191174//tips_keuangan-r51D_large.jpg
Mau Tambah Penghasilan? Coba Cara-Cara Online Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191091//aplikasi-f0sK_large.jpg
Cara Tambah Penghasilan Tanpa Modal, Cuma Baca, Klik dan Main Aplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181222//aplikasi-FXM9_large.jpg
5 Cara Mudah dan Aman Dapat Uang dari Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175031//menkeu_purbaya-ZL8q_large.JPG
Usai Himbara, Purbaya Bakal Kucurkan Rp20 Triliun ke Bank Jakarta dan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/16/3170374//ilustrasi-GLWf_large.jpg
Mengenal Discord, Aplikasi yang Dipakai Gen Z untuk Pemilihan PM Baru Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156848//ojek_online-cihW_large.jpg
Beda Tuntutan Ojol soal Potongan Komisi Jadi 10 Persen, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement