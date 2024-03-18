10 Aplikasi Penghasil Uang Langsung Cair ke Dana

JAKARTA - Inilah 10 aplikasi penghasil uang langsung cair ke dana untuk kebutuhan sehari- hari. Adapun banyak pilihan aplikasi yang bisa membuat Anda memiliki penghasilan tambahan.

Berikut 10 aplikasi penghasil uang langsung cair ke dana:

1. Hago

Hago merupakan aplikasi penghasil uang yang di dalamnya terdapat banyak sekali mini games. Bagi kamu yang punya hobi bermain game, aplikasi ini cocok untuk kamu coba. Di dalam permainan online ini, kamu cukup mengumpulkan koin sebanyak mungkin dari hasil keberhasilan kamu saat bermain game. Nantinya bisa kamu tukar menjadi uang lewat saldo DANA.

2. Fizzo Novel

Aplikasi Fizzo Novel sangat cocok kamu coba jika ingin menghasilkan uang tambahan dengan cara membaca novel. Hal tersebut menjadi kesempatan emas bagi kamu yang mempunyai hobi membaca.

Pasalnya, di dalam aplikasi tersebut kamu cukup membaca novel sebanyak mungkin nggak bisa menghasilkan koin untuk ditukar menjadi uang atau saldo DANA.Aplikasi Neo + Plus.

BACA JUGA: 10 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari yang Terbukti Membayar ke Rekening

Neo + ini salah satu aplikasi penghasil saldo DANA keuangan digital. Cara tercepat untuk menghasilkan uang melalui aplikasi Neo + dengan membagikan kode undangan.

Setiap satu teman yang ikut menggunakan Neo+ menggunakan kode undangan Anda, maka akan ada penambahan saldo sebesar Rp20.000,-. Di samping itu, Neo+ juga memiliki program deposito berjangka, di mana nilai investasinya bisa bertambah hingga 8%.

3. Aplikasi Lucky Popstar

Cara menghasilkan uang dengan cepat melalui games Lucky Popstar sangat mudah yaitu, dengan bermain games yang tersedia didalam aplikasi tersebut.

Aplikasi Lucky Popstar ada dua games di dalam nya yaitu bermain puzzle dan memasang arna seperti yang dilakukan saat bermain Candy Crush.

BACA JUGA: Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai Selama Ramadan dan Idul Fitri

Setiap games berhasil dimenangkan akan diberikan imbalan berupa diamond. Semakin banyak diamond yang dikumpulkan, maka semakin banyak pula uang yang masuk ke rekening DANA Anda.