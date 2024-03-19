Harga Emas Melonjak Jelang Pertemuan The Fed

JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange mengalami kenaikan pada Senin (Selasa pagi) menjelang pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat naik 2,80 dolar AS atau 0,13 persen menjadi ditutup pada 2.164,30 dolar AS per ounce.

Pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) akan dimulai pada Selasa pagi dan berakhir pada Rabu (20/3/2024) sore dengan pernyataan serta konferensi pers dari Ketua The Fed Jerome Powell.

Tidak ada perubahan kebijakan yang diharapkan, tetapi pasar seperti biasa akan mengurai pernyataan dan kata-kata Powell untuk mencari petunjuk tentang jalur dan waktu kebijakan moneter di masa depan.