Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Melonjak Jelang Pertemuan The Fed

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |07:47 WIB
Harga Emas Melonjak Jelang Pertemuan The Fed
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange mengalami kenaikan pada Senin (Selasa pagi) menjelang pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat naik 2,80 dolar AS atau 0,13 persen menjadi ditutup pada 2.164,30 dolar AS per ounce.

Pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) akan dimulai pada Selasa pagi dan berakhir pada Rabu (20/3/2024) sore dengan pernyataan serta konferensi pers dari Ketua The Fed Jerome Powell.

Tidak ada perubahan kebijakan yang diharapkan, tetapi pasar seperti biasa akan mengurai pernyataan dan kata-kata Powell untuk mencari petunjuk tentang jalur dan waktu kebijakan moneter di masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192364/harga_emas-FvN9_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192362/harga_emas_antam-idE3_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp9.000 Dibanderol Rp2.596.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192238/harga_emas_di_pegadaian-zYbK_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Naik  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/622/3192101/emas_antam-LMPp_large.jpg
4 Fakta Harga Emas Antam Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus Rp2.605.000 per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/622/3192090/emas_antam-FvZI_large.jpg
Harga Emas Antam Cetak Rekor Baru! Naik Rp16.000 Jadi Rp2.605.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191929/emas_antam-MsEv_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 26 Desember Naik Rp13.000 Jadi Rp2.589.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement