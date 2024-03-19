Dicecar DPR soal Makan Siang Gratis hingga Bansos, Sri Mulyani: Kami Tak Akan Jawab karena...

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar banyak pertanyaan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024). Mulai dari kebijakan bantuan sosial (bansos) hingga makan siang gratis.

Mengenai bansos, disampaikan oleh Gus Irawan Fraksi dari Partai Gerindra yang meminta Sri Mulyani menjelaskan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp496 triliun di saat momen Pilpres 2024.

"Kalau di publik Rp496 triliun perlinsos yang seolah itu untuk kepentingan pilpres bahkan ada yang bilang binatang saja menang itu dengan itu. Padahal yang dibelanjakan masih sangat kecil Rp8 triliun, Bahkan yang bantuan langsung tunainya belum terealisasi. Tapi seolah-olah di publik Rp496 triliun telah dibelanjakan dalam konteks kemarin Pilpres," kata Gus Irawan.

Selain itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mencermati soal pelaksanaan program makan siang gratis yang merupakan program pasangan Calon Presiden 2024 nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Anis menanyakan kepada Sri Mulyani sumber anggaran untuk program tersebut.

“Tentang makan siang gratis, mumpung yang lain belum ada menyinggung. Ini kan masuk anggarannya dimana Bu Menteri? Kemarin sudah di SD mana gitu, kalau uji coba ada di SD tinggal di kasih makan siang, kalau makan kan di sekolah padahal itu makannya di rumah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya. Sementara anggaran dibutuhkan sangat besar,” ujar Anis.

Kemudian, ada dari Anggota Fraksi PPP Wartiah. Pihaknya meminta penjelasan dari program tersebut apakah anggarannya akan menggerus dana BOS.

“Ini jadi pertanyaan kami di daerah, tentang satu hal yaitu program makan siang gratis yang akan menggerus dana BOS, apakah isu itu benar? karena banyak penolakan dari guru-guru, itu yang beredar di daerah kami Nusa Tenggara Barat untuk disampaikan di forum ini,” kata Wartiah