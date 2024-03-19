Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transaksi Bursa Karbon Tembus Rp31,3 Miliar hingga Maret 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:55 WIB
Transaksi Bursa Karbon Tembus Rp31,3 Miliar hingga Maret 2024
Nilai transaksi bursa karbon Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Total transaksi di Bursa Karbon Indonesia mencapai Rp31,36 miliar hingga 18 Maret 2024. Angka tersebut merupakan total akumulasi sejak diluncurkannya Bursa Karbon oleh Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023 lalu.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, semenjak diluncurkannya Bursa Karbon pada 26 September 2023, hingga saat ini telah terdaftar 52 Pengguna Jasa pada Bursa Karbon yang berasal dari sektor energi, kehutanan, lembaga jasa keuangan (perbankan dan sekuritas), konsultan, dan sektor lainnya (termasuk media).

"Hingga 18 Maret 2024 total total akumulasi volume transaksi sebesar 501.956 ton CO2e, dengan nilai Rp31,36 miliar. Dari transaksi tersebut, sebesar 182.293 ton CO2e juga telah dilakukan retired melalui Bursa Karbon," ujar Inarno dalam diskusi Mengembangkan Pasar Karbon Indonesia: Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Ke depan, Inarno optimis bursa karbon Indonesia akan terus berkembang melihat potensi yang juga masih cukup besar sebagai negara yang punya banyak peluang dalam menurunkan emisi karbon.

Namun demikian, menurutnya hal tersebut juga masih banyak memerlukan dukungan, baik dari sisi pemerintah dalam rangka pemberian insentif dan dukungan dari para pelaku usaha sebagai pemain utama dalam cita-cita mengurangi emisi karbon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177950/menko_zulhas-cpwZ_large.JPG
Perpres Karbon Baru Resmi Terbit, Menko Zulhas Pimpin Komite Pengarah Pasar Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3062888/begini-cara-ri-tangkap-dan-simpan-karbon-RcWVKyEs3f.jpg
Begini Cara RI Tangkap dan Simpan Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/320/3049554/prabowo-mau-bentuk-badan-karbon-dan-perubahan-iklim-buat-apa-2Zl2R9jCzo.png
Prabowo Mau Bentuk Badan Karbon dan Perubahan Iklim, Buat Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/320/3047941/transaksi-komoditi-capai-rp1-807-triliun-paling-laris-emas-8pOhaPiqvP.jfif
Transaksi Komoditi Capai Rp1.807 Triliun, Paling Laris Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/278/3021165/gandeng-shanghai-metal-market-icdx-perluas-bursa-timah-1BvQTAzpcj.jpg
Gandeng Shanghai Metal Market, ICDX Perluas Bursa Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/320/3010988/menko-luhut-ungkap-indonesia-bisa-kantongi-rp112-5-triliun-dari-perdagangan-karbon-pLmC63ZVDX.jpg
Menko Luhut Ungkap Indonesia Bisa Kantongi Rp112,5 Triliun dari Perdagangan Karbon
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement