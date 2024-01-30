Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Garuda Indonesia Beli Sertifikat Penurunan Emisi di Bursa Karbon

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |19:24 WIB
Garuda Indonesia Beli Sertifikat Penurunan Emisi di Bursa Karbon
Garuda Indonesia Beli Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. (Foto :okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melakukan pembelian Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) di Bursa Karbon yang diperdagangkan Bursa Efek Indonesia (BEI). Aksi itu merupakan pembelian perdana untuk mengurangi emisi.

Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) merupakan mekanisme pengelolaan penurunan emisi yang terdokumentasikan dalam surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, atau measurement, reporting, and verification, serta tercatat dalam sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim dalam bentuk nomor atau kode registrasi.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pembelian sertifikat penurunan emisi merupakan bagian dari rangkaian program Carbon Neutral Flight di Garuda Indonesia, yang merupakan komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung langkah dekarbonisasi melalui konversi emisi karbon yang ditimbulkan pada operasional penerbangan.

Program tersebut yang salah satunya dilakukan melalui metode carbon offset melalui pembelian sertifikasi penurunan emisi milik Pertamina Patra Niaga.

“Melalui program Carbon Neutral Flight tersebut, Garuda Indonesia menerapkan perhitungan offset atas carbon footprint yang dihasilkan oleh penerbangan joy flight,” ujar Irfan melalui keterangan pers, Selasa (30/1/2024).

Nantinya, pelaksanaan program Carbon Neutral Flight ini tidak hanya dilaksanakan melalui pembelian sertifikat penurunan emisi, melainkan juga sertifikat penurunan emisi berskala global sesuai standar Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (ICAO CORSIA)

Irfan mengatakan, tahap awal program Carbon Neutral Flight telah diimplementasikan pada penerbangan Joy Flight HUT GA ke-75, yang sebelumnya dilaksanakan pada Selasa (23/1/2024) lalu dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada berbagai penerbangan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177950/menko_zulhas-cpwZ_large.JPG
Perpres Karbon Baru Resmi Terbit, Menko Zulhas Pimpin Komite Pengarah Pasar Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3062888/begini-cara-ri-tangkap-dan-simpan-karbon-RcWVKyEs3f.jpg
Begini Cara RI Tangkap dan Simpan Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/320/3049554/prabowo-mau-bentuk-badan-karbon-dan-perubahan-iklim-buat-apa-2Zl2R9jCzo.png
Prabowo Mau Bentuk Badan Karbon dan Perubahan Iklim, Buat Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/320/3047941/transaksi-komoditi-capai-rp1-807-triliun-paling-laris-emas-8pOhaPiqvP.jfif
Transaksi Komoditi Capai Rp1.807 Triliun, Paling Laris Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/278/3021165/gandeng-shanghai-metal-market-icdx-perluas-bursa-timah-1BvQTAzpcj.jpg
Gandeng Shanghai Metal Market, ICDX Perluas Bursa Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/320/3010988/menko-luhut-ungkap-indonesia-bisa-kantongi-rp112-5-triliun-dari-perdagangan-karbon-pLmC63ZVDX.jpg
Menko Luhut Ungkap Indonesia Bisa Kantongi Rp112,5 Triliun dari Perdagangan Karbon
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement