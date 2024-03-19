11 Media Sosial yang Bisa Menghasilkan Uang Tanpa Keluar Rumah

11 Media Sosial yang Bisa Menghasilkan Uang Tanpa Keluar Rumah. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - 11 media sosial yang bisa menghasilkan uang tanpa keluar rumah. Hal ini karena canggihnya teknologi yang berkembang saat ini.

Masyarakat sekarang bisa produktif dan menghasilkan uang hanya dari rumah. Bahkan dengan media sosial yang dimiliki seperti Instagram, Facebook dan lainnya, bisa menghasilkan pundi-pundi uang.

Oleh karena itu, menarik untuk diketahi 11 media sosial apa saja yang bisa menghasilkan uang tanpa keluar rumah. Berikut daftarnya:

1. Instagram

Banyak hal yang bisa dilakukan di media sosial ini untuk menghasilkan. Misalnya saja dengan menjadi influencer atau biasa dikenal dengan selebgram. Dengan personal branding kuat dan konten yang berkualitas, masyarakat bisa mendapatkan uang dari Instagram sebagai seorang influencer.

2. YouTube

Platform youtube menjadi salah satu tempat berbagi konten video yang terkenal di dunia dan hasilnya paling menggiurkan. Dengan mengunggah video di channel yang telah dibuat dan konsisten mendapatkan penonton dan pelanggan.

Jika memenuhi syarat, maka channel diizinkan untuk dimonetisasi iklan. Pastikan memiliki niche yang populer dan konsisten agar mendapatkan atensi dari penonton. Setiap video yang dimonetisasi akan ditempeli iklan dan penghitungan pembayaran tergantung pada jumlah penonton.

3. TikTok

Buat profil menarik dan unik. Kemudian Buat video dengan lagu atau konsep yang sedang tren tautkan akun Instagram dan YouTube.

Pastikan video menjangkau banyak audiens dan jangan lupa gunakan hastag. Saat jumlah pengikut kian meningkat, ada kemungkinan sebuah brand akan menggunakan jasa Anda untuk mempromosikan barang atau yang sering disebut dengan endorsement. Jangan ragu, ambil kesempatan itu.

4. Google

Layanan Google Adsense menggunakan jaringan periklanan yang berfungsi memonetisasi produk Google atau website dari platform lain. Kemudian, ditampilkan iklan pada halaman tersebut yang nantinya dibayar oleh Google.

Pengguna blogger dan produk afiliasi marketing bisa mendapatkan uang dari Google Adsense dengan memiliki website pribadi dari Blogspot, WordPress, atau media yang mendukung penayangan iklan.

Selain itu, tanpa harus memiliki blog pribadi dengan memanfaatkan fitur affiliate marketing. Caranya, mencari partner sebuah perusahaan yang akan dipromosikan sehingga mendapatkan konten untuk ditayangkan.

5. Facebook

Seperti media sosial lainnya, banyak kegiatan yang menghasilkan uang dilakukan di Facebook. Misalnya berjualan di grup Facebook, manfaatkan facebook fanpage untuk berjualan.

Kemudian membuat Facebook Ads hingga membuka jasa titip.

6. Twitter atau X

Twitter atau X namanya sekarang bisa diikuti agar bisa meraup cuan lebih. Pasalnya, Twitter kini sama dengan media sosial lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Cara pertama adalah membuat konten yang menarik di Twitter. Misalnya dengan memakai thread atau tulisan panjang bersambung yang menceritakan beragam hal menarik.

Seperti misalnya pengalaman horror, pengalaman kerja, pengalaman di dunia pertemanan, bahkan pengalaman bercinta. Bisa juga membuat konten lucu yang tak pernah gagal menarik follower atau pengikut, atau thread edukasi maupun kiat-kiat.