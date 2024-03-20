Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Turun Imbas Penguatan Dolar AS

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |07:57 WIB
Harga Emas Turun Imbas Penguatan Dolar AS
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange menurun pada Selasa (Rabu pagi). Hal ini dikarenakan indeks dolar Amerika Serikat (AS) menguat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat menurun 4,60 dolar AS atau 0,21 persen menjadi ditutup pada 2.159,79 dolar AS per ounce.

Federal Open Market Committee (FOMC) menggelar pertemuan kebijakan moneter yang dimulai Selasa (19/3/2024) pagi dan akan berakhir Rabu sore dengan pernyataan dan konferensi pers dari Ketua Fed Jerome Powell.

Meskipun tidak ada perubahan kebijakan yang diharapkan, para investor seperti biasa menunggu hasil pertemuan tersebut untuk mendapatkan petunjuk tentang arah dan waktu kebijakan moneter ke depan.

Analis pasar memperkirakan periode volatilitas sebelum pertemuan FOMC selesai, dan melihat penurunan harga emas sebagai peluang untuk membeli komoditas tersebut.

Halaman:
1 2
