HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

7 Cara Menghasilkan Uang di Bulan Ramadhan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |21:02 WIB
JAKARTA - 7 cara menghasilkan uang di bulan Ramadhan. Di mana bulan penuh berkat dapat dimanfaatkan untuk profuktif dan menghasilkan uang.

Caranya banyak yang bisa dilakukan, mulai dari menjajakan bukaan untuk membatalkan puasa. Membuat bingkisan Lebaran dan lainnya bisa dilakukan.

Untuk lebih detail caranya, berikut 7 cara menghasilkan uang di bulan Ramadhan:

1. Jual Baju Muslim dan Perlengkapan Ibadah

Di bulan Ramadhan, semua orang berlomba-lomba memperbanyak ibadah. Oleh sebab itu, perlengkapan ibadah pun banyak dibutuhkan. Di mana, busana muslim cukup banyak diperlukan.

2. Buka Kelas Al-Quran

Bulan Ramadhan menjadi waktu yang tepat untuk memulai mengajar kelas Al-Quran. Umat Muslim biasanya sangat tertarik untuk belajar tentang Al-Quran dan kajian Islam.

Jika telah memiliki kemampuan dan keterampilan membaca Al-Quran, bisa menawarkan kelas Quran untuk anak-anak maupun orang dewasa. Baik secara langsung maupun melalui platform.

3. Menjual Takjil

Tentu ini yang paling mudah untuk disiapkan dan menghasilkan uang. Membuat takjil selalu menjadi buruan banyak orang berbuka puasa.

Sehingga ide menghasilkan uang dengan menjual takjil juga sangat menjanjikan dan menguntungkan, sebab tak membutuhkan investasi yang besar dan mengingat mayoritas penduduk Indonesia pun beragama Islam.

4. Jualan Lauk

Cara menghasilkan uang di bulan Ramadhan selanjutnya dengan menjual lauk matang. Kamu bisa memasarkan ini secara langsung, tawarkan kepada tetangga dan disebarkan melalui grup Whatsapp. Sebab cara menghasilkan uang dengan menjual lauk matang ini juga menjanjikan, karena banyak keluarga, anak kost ataupun orang-orang sibuk yang tak sempat memasak untuk berbuka puasa maupun sahur.

5. Jualan Kue Kering

Membuat kue kering seperti nastar atau putri salju merupakan peluang usaha di bulan Ramadhan. Di mana, ketika mendekati Lebaran, permintaan kue kering akan sangat melonjak.

