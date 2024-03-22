Harga Emas Antam Anjlok Rp8.000 Kini Dijual Rp1.211.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau turun Rp8.000 ke level Rp1.211.000 per gram pada hari ini, Jumat (22/3/2024).

Sejalan dengan emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp8.000 ke level Rp1.103.000 per gram.

BACA JUGA: Harga Emas Naik karena Investor Cermati Keputusan Suku Bunga The Fed

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp655.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.830.000, dan 10 gram Rp11.605.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp57.695.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp575.820.000 dan Rp1.151.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.