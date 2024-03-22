Jokowi ke Menteri: Siapa Pajak Paling Tinggi? Mendag dan Bahlil Jawab Luhut

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar candaan saat lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan melalui aplikasi daring e-filling di Istana Negara, Jakarta.

“Ini paling tinggi (pajaknya) siapa ini?” kata Jokowi yang pada kesempatan itu didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun kompak menunjuk Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan.

“Yang pake jas Pak,” jawab sejumlah menteri yang hadir secara bersamaan.

Dari pantauan MNC Portal, para menteri yang hadir mengenakan batik, sementara itu hanya Luhut yang mengenakan jas.

Zulhas dan Bahlil kembali menekankan sambil menunjuk Luhut. Candaan itu lantas disambut tawa para menteri di lokasi. “Yang paling banyak yang pake jas,” ujar Zulhas.

“Kalau udah pake jas bayar pajak paling banyak,” timpal Bahlil.

“Kalau Pak Sandi pura-pura miskin Pak,” lanjut Bahlil lagi.