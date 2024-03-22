Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Begini Cara Hasilkan Uang di Bulan Ramadhan, Yuk Coba!

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |04:16 WIB
Begini Cara Hasilkan Uang di Bulan Ramadhan, Yuk Coba!
Tips Usaha di Bulan Puasa. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bulan Ramadhan merupakan salah satu momentum istimewa yang bisa dimanfaatkan untuk berbisnis. Pasalnya, ada banyak cara untuk menghasilkan uang di bulan Ramadhan.

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (22/3/2024), berikut adalah beberapa cara untuk menghasilkan uang yang inovatif dan ramai dibutuhkan pada bulan Ramadhan.

1. Menjual Baju Muslim dan Perlengkapan Ibadah

Pada bulan Ramadhan, banyak orang yang berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah. Sehingga kebutuhan perlengkapan ibadah pun akan meningkat.

Terlebih jika sudah mendekati hari raya, maka kebutuhan busana dan perlengkapan ibadah akan lebih banyak.

2. Membuka Kelas atau Kursus Al-Quran

Bulan Ramadhan merupakan waktu yang tepat untuk mengajar kelas Al-Quran. Pasalnya, pada bulan tersebut banyak umat Muslim yang tertarik mempelajari Al-Quran dan mengikuti kajian Islam.

3. Berjualan Takjil

Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan agar menghasilkan uang. Pasalnya, takjil selalu menjadi buruan banyak orang berbuka puasa.

Berjualan takjil di bulan Ramadhan sangat menjanjikan, sebab tak membutuhkan investasi yang besar dan merupakan momentum bisnis setahun sekali.

4. Berjualan Lauk untuk Menu Berbuka dan Sahur

Tak jarang, banyak orang yang memilih untuk membeli lauk pauk yang dimakan saat berbuka puasa dan sahur. Terlebih lagi jika sasaran penjualan ini adalah anak kost dan orang-orang sibuk yang tidak sempat memasak untuk berbuka puasa maupun sahur.

