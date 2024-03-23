10 Saham Terbaik di Pekan Ini, SONA Melesat 142,86%

10 Saham Terbaik Minggu Ini. (Foto ;okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia mencatat 10 saham dengan laju penguatan tertinggi selama sepekan perdagangan atau periode 18 sampai dengan 22 Maret 2024. Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di minggu ini juga naik 0,30% dengan ditutup berada pada posisi 7.350,152 dari 7.328,054 pada penutupan pekan lalu.

Sejalan dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan, dengan PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) melesat hingga 142,86%.

Indeks sektoral mayoritas menguat pekan ini ada sektor energi 0,66%, industri 1,82%, industri 1,04%, konsumer non siklikal 1,54%, konsumer siklikal 0,24%, kesehatan 2,98%, finansial 0,45%, properti & real estat 1,26%, transportasi & logistik 1,31%. Sementara yang melemah hanya sektor teknologi 0,73% dan infrastruktur 0,01%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (23/3/2024), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) yang melesat naik 142,86% di level Rp1.700.

Menyusul SONA, terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) melesat 142,86% di Rp1.700 dari Rp1.000.

2. PT Bank Mayapada Tbk (MAYA) naik 32,37% di Rp368 dari Rp278.

3. PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA) menguat 32,35% di Rp900 dari Rp680.

4. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) tumbuh 32,12% di Rp218 dari Rp165.

5. PT Bumibenowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) menguat 31,31% di Rp130 dari Rp99.