IHSG Ditutup Rebound ke Level 7.350

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup rebound ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. Setelah seharian melemah, IHSG hari ini akhirnya menguat 11,79 poin atau 0,16% ke level 7.350,15 atau level tertingginya hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (22/3/2024), terdapat 243 saham menguat, 267 saham melemah dan 253 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,7 triliun dari 15,0 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,01% ke 994,817, indeks JII menguat 0,11% ke 528,505, indeks IDX30 melemah 0,07% ke 506,081 dan indeks MNC36 melemah 0,07% ke 382,469.

Untuk indeks sektoral yang melemah yakni energi 0,46%, barang baku 0,14%, industri 0,32%, siklikal 0,18%, properti 0,33%, infrastruktur stagnan 0%. Sementara sektor yang menguat ada non siklikal 0,2%, kesehatan 1,53%, keuangan 0,45%, teknologi 1,32% dan transportasi 1,24%.