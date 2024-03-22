IHSG Turun ke Level 7.337 pada Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tipis pada perdagangan sesi pertama. Indeks saham turun 0,02% atau 1,22 poin ke level 7.337.

Siang ini, Jumat (22/3/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 6,93 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,88 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 603.246 kali. Adapun, sebanyak 249 saham harganya terkoreksi, 223 saham harganya naik dan 223 saham lainnya stagnan.

Sektor energi terkoreksi 0,39%, sektor industri turun 0,31%, serta sektor siklikal dan sektor infrastruktur kompak melemah 0,08%. Sementara itu, sektor kesehatan naik 1,18%, sektor teknologi naik 1,03%, sektor properti naik 0,40%, sektor keuangan naik 0,15%, sektor bahan baku naik 0,12%, sektor transportasi naik 0,08% dan sektor non siklikal naik 0,07%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,08% ke level 993, indeks IDX30 turun 0,15% ke level 505, indeks MNC36 turun 0,10% ke level 382, sedangkan indeks JII naik 0,31% ke level 529.