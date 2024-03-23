Syarat Lengkap Ikut Rekrutmen Bersama BUMN 2024

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dibuka hari ini, Sabtu (23/3/2024). Ada sejumlah syarat dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024.

Ketua Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Alexandra Askandar mengungkapkan, syarat batas usia dalam RBB 2024 di antaranya untuk lulusan SMA maksimal 25 tahun, Diploma batas usia 27 tahun, lulusan Sarjana (S1) 30 tahun, dan Magister (S2) 35 tahun.

“Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Tedi Bharata akan ada beberapa tes seperti RBB tahun-tahun sebelumnya yaitu tes kemampuan dasar, tes AKHLAk, kemudian tes bahasa Inggris,” ucapnya, Jumat, 22 Maret 2024.

Ada 110 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap membuka lowongan kerja dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024. Masyarakat yang ingin mencoba dapat mempersiapkan diri karena akan ada sejumlah tes.

Alexandra menjelaskan ada beberapa tahapan seleksi yang akan dilakukan FHCI. Antara lain, Tes kemampuan dasar (TKD), tes AKHLAk, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, learning agility, dan kemampuan bidang di masing-masing BUMN.