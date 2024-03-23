Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |08:04 WIB
Daftar Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari
Aplikasi Cepat Hasilkan Uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar 5 aplikasi digunakan untuk menghasilkan uang hingga Rp100 ribu per hari. Selain mudah didapatkan melalui Google Play Store dan App Store, aplikasi-aplikasi ini juga memiliki fitur yang dapat membantu memudahkan penggunanya.

Lantas, apa saja aplikasi tersebut? Berdasarkan rangkuman Okezone, Sabtu (23/3/2024), berikut 5 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari.

1. TikTok

TikTok merupakan salah satu aplikasi yang marak digunakan sebagai sosial media anak muda. Siapa sangka, ternyata dengan aplikasi ini seseorang bisa menghasilkan uang.

Untuk bisa mendapatkan uang, pengguna harus membangun brand terlebih dahulu dengan mengunggah konten yang diinginkan serta mendapatkan followers. Selain itu, pengguna juga harus paham target pasar dan mengunggah konten yang berkualitas secara berulang di akunnya.

Halaman:
1 2
