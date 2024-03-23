Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Overload, Butuh Tambahan Tower

JAKARTA - Badan Otorita IKN mencatat permintaan hunian untuk pekerja konstruksi terus meningkat. Hal ini membuat hunian pekerja konstruksi mulai penuh.

"Permohonan dari para pekerja konstruksi untuk ketersediaan tempat tinggal cukup banyak. HPK 1 sudah overload dan tidak bisa menampung pekerja proyek lagi," Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara), Agung Wicaksono mengatakan, dalam keterangan resminya, Sabtu (23/3/2024).

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Otorita IKN mengajak para calon pemrakarsa investasi untuk bergabung dalam proyek kebutuhan HPK 2 dan Hunian non ASN.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Silvia Halim, menjelaskan urgensi kebutuhan HPK dimana jumlah bekerja yang hampir 12 ribu sedangkan kapasitas HPK yang hanya 10.792.

"Nantinya, total 15 bangunan tower hunian HPK 2 akan dibangun diatas lahan seluas 9 Ha," sambung Silvia Halim.