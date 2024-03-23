Proyek Istana Wapres di IKN Teken Kontrak April 2024

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proyek istana Wapres IKN bisa diteken April 2024. Di mana saat ini pembangunan Istana Wakil Presiden tengah memasuki tahap lelang.

Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti menargetkan, pembangunan Istana Wapres di IKN mulai teken kontrak pada bulan April mendatang, dan selanjutnya bisa masuk tahap konstruksi.

"Sudah lelang ulang, semoga April bisa tandatangan kontrak," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (23/3/2024).

Sebelumnya, rencana pembangunan Istana Wapres di IKN mengalami revisi desain atas perintah Presiden Joko Widodo. Utama yang menyangkut desain interior dan eksterior yang sebelumnnya sudah dilakukan oleh pemenang sayembara desain.

Pada kesempatan yang berbeda, Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil menjelaskan perubahan desain tersebut terjadi setelah adanya penetapan pemenang sayembara desain istana Wakil Presiden.

Meski demikian, hasil desain sayembara tersebut mengalami proses modifikasi oleh Kementerian PUPR sebelum masuk dalam tahap lelang. Namun, Presiden Jokowi kembali meninjau desain istana wapres yang dilelang tersebut, alhasil, Presiden Jokowi meminta agar tidak terlalu banyak penambahan dan pengurangan dari desain orisinil pemenang sayembara lelang.