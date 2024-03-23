2 Investor Malaysia Segera Garap Proyek di IKN, Ini yang Bangun

JAKARTA - Dua perusahaan asal Malaysia, IJM dan Maxim memasuki tahap penyelesaian Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan untuk membangun hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kedua perusahaan tersebut nanti bakal menjalin skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di sektor hunian yang saat ini progresnya dalam tahap finalisasi feasibility study, sebelum masuk dalam proses lelang.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, IJM dan Maxim sebagai perusahaan asing dengan progres terdepan dalam skema KPBU.

"Malaysia merupakan negara asing yang telah mencapai kemajuan signifikan di Ibu Kota Nusantara. Duta Besar Malaysia menjadi yang pertama meninjau lokasi diplomatic compound," ujar Agung dalam keterangan resminya, Sabtu (23/3/2024).

"Selain itu, dalam skema KPBU, IJM dan Maxim Global merupakan calon pemrakarsa asing yang terdepan untuk sektor hunian," sambungnya.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Md Hasrin Tengku Hussin menilai, perkembangan IKN saat ini cenderung lebih cepat. Hal itu untuk mengejar perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang.

"Di mana akan diundang ribuan tamu untuk secara langsung melihat sendiri kemajuan dari IKN," lanjutnya.