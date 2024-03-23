Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Waspada! 4 Kejahatan Digital yang Marak di Ramadhan Bisa Bikin Rekening Terkuras

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |04:42 WIB
Waspada! 4 Kejahatan Digital yang Marak di Ramadhan Bisa Bikin Rekening Terkuras
Waspada kejahatan financial di bulan Ramadhan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap beberapa modus kejahatan digital yang sering terjadi selama bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan sering kali menjadi waktu rawan, namun aksi kejahatan termasuk kejahatan digital tidak mengenal waktu dan tempat.

OJK mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih hati hati dan waspada agar terhindar dari kejahatan digital.

Dikutip dari Instagram @ojkindonesia tentang kenali dan waspadai kejahatan digital yang sering terjadi di bulan Ramadhan.

“Selain godaan lapar dan haus, Sobat juga harus waspada dengan godaan kejahatan digital selama bulan Ramadhan. Agar terhindar dari kejahatan digital, yuk kenali dan waspadai kejahatan digital yang sering terjadi selama bulan Ramadhan berikut,” tulis di keterangan unggahan di akun Instagramnya, @ojkindonesia, dikutip Jumat (22/3/2024).

Sehingga masyarakat dihimbau untuk berjaga jaga dan wajib mengenali kewaspadaan kejahatan digital yang sering terjadi di bulan Ramadhan. Seperti data pribadi, untuk dijaga, dan selalu waspada terhadap jebakan penipuan kejahatan digital dengan tidak memberikan informasi pribadi secara sembarangan.

Berikut adalah 4 jenis kejahatan digital yang sering terjadi di bulan Ramadhan, di antaranya:

1. Social Engineering

Tindakan memanipulasi psikologis korban untuk mendapatkan data dan informasi pribadi dengan tujuan membobol akun keuangan korban.

Contoh: Penipuan melalui telepon seolah call center bank.

2. Phising

Tindakan memancing korban untuk mendapatkan informasi atau data pribadi.

Contoh: Penipuan melalui situs palsu, file APK seperti undangan, tagihan, bukti pengiriman, dll.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192627/rupiah-A3QY_large.jpg
Sektor Perbankan Paling Banyak Setor Dividen di 2025, Tembus Rp80,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192357/bank_himbara-1Q80_large.png
Salurkan Dana Tunggu Hunian, Bank Himbara Bakal Datangi Langsung Warga Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191736/jam_operasional_bank-gq4D_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Operasional Bank Selama Libur Nataru 2025-2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191577/bank-rLRX_large.jpg
Jadwal Operasional Bank Selama Libur Nataru 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189014/perbanas_soal_perbankan_di_2026-1i7Z_large.jpg
Perbanas Prediksi Industri Perbankan Tumbuh di 2026, Likuiditas dan Kredit Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188089/perbanas-jaCJ_large.jpg
Waspada! Ada 2 Pola Scam dalam Perbankan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement