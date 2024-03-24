Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Jakarta-Cikampek Diperbaiki Jelang Mudik Lebaran 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |21:53 WIB
Tol Jakarta-Cikampek Diperbaiki Jelang Mudik Lebaran 2024
Ilustrasi Jalan Tol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memperbaiki jalan rusak di Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Hal ini untuk dmeningkatkan keamanan pengendara sekaligus memastikan kelancaran arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Pekerjaan ini juga merupakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal Badan Usaha Jalan Tol," kata Senior Manager Representative Office 1 PT JTT Amri Sanusi dikutip Antara, Minggu (24/3/2024).

Dia mengatakan pekerjaan pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek ini dilakukan di tiga lokasi yakni Kilometer (Km) 26+400 sampai Km 26+450 pada lajur 1 arah Cikampek mulai hari ini hingga Rabu (27/3/2024) pukul 06.00 WIB.

Lokasi kedua, Km 42+200 sampai Km 41+975 pada lajur 3 arah Jakarta mulai malam ini hingga Kamis (28/3) pukul 13.00 WIB dan titik ketiga di Km 31+750 sampai Km 31+585 lajur 1 dan 2 arah Jakarta mulai besok hingga Sabtu (30/3) pukul 20.00 WIB.

"Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta maupun arah Cikampek masih beroperasi secara normal selama pekerjaan pemeliharaan jalan berlangsung," katanya.

Halaman:
1 2
