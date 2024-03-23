Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelabuhan Merak Dijamin Tak Lagi Jadi Biang Kerok Macet Saat Mudik Lebaran 2024, Intip Persiapannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |18:42 WIB
Pelabuhan Merak Dijamin Tak Lagi Jadi Biang Kerok Macet Saat Mudik Lebaran 2024, Intip Persiapannya
Persiapan Pelabuhan Merak Jelang Mudik Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/ASDP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Pelabuhan Merak dalam rangka persiapan arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Menko Muhadjir menyampaikan, volume to capacity ratio atau V/C ratio dapat terjaga di bawah skala 0,7 di kawasan Pelabuhan Merak. V/C ratio sendiri yaitu perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas.

Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus kendaraan telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Meski diprediksi terjadi peningkatan penumpang dan kendaraan pada angkutan lebaran kali ini, V/C ratio di kawasan Merak, Ciwandan, dan BBJ diperkirakan masih tetap di 0,56, sama seperti tahun lalu. Hal ini dikarenakan telah dilakukan peningkatan kapasitas kapal dan pelabuhan.

"Supaya dipastikan agar V/C ratio minimal bisa seperti tahun lalu, yakni 0,56. Lebih bagus jika bisa berkurang," kata Menko PMK dalam keterangan resminya, Sabtu (23/3/2024).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pemudik di lintas Merak-Bakauheni.

Sejumlah pengembangan dilakukan untuk meningkatkan layanan Angkutan Lebaran di tahun ini, diantaranya, penambahan Pelabuhan. Sebelumnya, pelabuhan yang beroperasi di masa Angleb 2023 adalah Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara.

Pada tahun ini ada penambahan Pelabuhan Indah Kiat yang akan difungsikan sebagai lokasi tambahan pemuatan jika ada pengalihan dari Pelabuhan BBJ serta sebagai tambahan daya tampung kendaraan di Pelabuhan Merak. Pelabuhan Indah Kiat dapat menampung sekitar 500 Kendaraan kecil.

Halaman:
1 2
