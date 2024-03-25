Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Alfamart Kembali Bagikan 35.000 Paket Buka Puasa Gratis untuk Duafa

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |16:48 WIB
Alfamart Kembali Bagikan 35.000 Paket Buka Puasa Gratis untuk Duafa
Alfamart bagikan lebih dari 35.000 paket buka puasa gratis untuk duafa. (Foto: dok Alfamart)
A
A
A

JAKARTA - Alfamart dan Alfagift kembali bagikan paket buka puasa gratis untuk duafa. Ramadan ini bagikan total lebih dari 35.000 paket buka puasa selama bulan puasa.

Beberapa merek turut mendukung paket buka puasa ini, di antaranya Bebelac, Heinz ABC, Bank Aladin Syariah dan Aqua, Warteg Gratis ‘Berbagi Kebaikan’ dilaksanakan tersebar di 34 kota/kabupaten di Indonesia, dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, bertujuan memberikan duafa makan berbuka puasa yang sehat dan higienis.

Corporate Communications GM Alfamart Rani mengungkapkan, Warteg Gratis ‘Berbagi Kebaikan’ ini adalah tahun keempat berjalan sejak 2021 lalu, konsisten membagikan paket buka puasa bagi para duafa. Jika ditotal sejak 2021, program ini hingga sekarang tidak kurang dari 100.000 paket buka puasa dibagikan.

“Program ini bisa meringankan saudara duafa kita, yang beribadah puasa namun dalam kondisi yang serba terbatas. Setidaknya dengan paket buka puasa yang dibagikan bisa membawa manfaat sehingga puasa yang dijalankan menjadi berkah,” ujarnya. 

Bukan itu saja, pemilik warung makan pun juga terbantu karena program ini menggandeng warung makan lokal di tiap kota/kabupaten untuk membagikannya setiap hari di bulan Ramadan. Jadi Warteg Gratis Berbagi Kebaikan ini berdampak bagi banyak pihak. Tidak hanya warga yang membutuhkan dan kaum duafa saja, sekaligus juga pemilik warung makan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement