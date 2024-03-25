Alfamart Kembali Bagikan 35.000 Paket Buka Puasa Gratis untuk Duafa

JAKARTA - Alfamart dan Alfagift kembali bagikan paket buka puasa gratis untuk duafa. Ramadan ini bagikan total lebih dari 35.000 paket buka puasa selama bulan puasa.

Beberapa merek turut mendukung paket buka puasa ini, di antaranya Bebelac, Heinz ABC, Bank Aladin Syariah dan Aqua, Warteg Gratis ‘Berbagi Kebaikan’ dilaksanakan tersebar di 34 kota/kabupaten di Indonesia, dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, bertujuan memberikan duafa makan berbuka puasa yang sehat dan higienis.

Corporate Communications GM Alfamart Rani mengungkapkan, Warteg Gratis ‘Berbagi Kebaikan’ ini adalah tahun keempat berjalan sejak 2021 lalu, konsisten membagikan paket buka puasa bagi para duafa. Jika ditotal sejak 2021, program ini hingga sekarang tidak kurang dari 100.000 paket buka puasa dibagikan.

“Program ini bisa meringankan saudara duafa kita, yang beribadah puasa namun dalam kondisi yang serba terbatas. Setidaknya dengan paket buka puasa yang dibagikan bisa membawa manfaat sehingga puasa yang dijalankan menjadi berkah,” ujarnya.

Bukan itu saja, pemilik warung makan pun juga terbantu karena program ini menggandeng warung makan lokal di tiap kota/kabupaten untuk membagikannya setiap hari di bulan Ramadan. Jadi Warteg Gratis Berbagi Kebaikan ini berdampak bagi banyak pihak. Tidak hanya warga yang membutuhkan dan kaum duafa saja, sekaligus juga pemilik warung makan.