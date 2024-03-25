Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

APBN Surplus Rp22,8 Triliun di Maret 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |11:58 WIB
APBN Surplus Rp22,8 Triliun di Maret 2024
APBN Maret 2024 surplus (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami surplus Rp22,8 triliun atau 0,10% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain APBN, Keseimbangan Primer juga surplus Rp132,1 triliun. Adapun kinerja APBN tampak pada postur pendapatan yang mencapai Rp493 triliun per 15 Maret 2024.

Menurut Sri Mulyani, nilai pendapatan tersebut mencapai 17,6% dari target pemerintah. Sayangnya, nilai ini turun 5,4% (year on year/yoy) dibandingkan tahun lalu.

"Ini selalu saya sampaikan dari tahun lalu, pertumbuhan penerimaan negara yang sangat tinggi 2021 dan 2022, itu di 2023 juga tetap bisa terjaga, dan kita tahu itu akan koreksi (di tahun ini). Kalau kita lihat pertumbuhannya negatif 5,4%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBNKITA Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024).

