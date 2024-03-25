Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10,16 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan hingga 24 Maret 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |16:42 WIB
10,16 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan hingga 24 Maret 2024
Wajib Pajak lapor SPT (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat sudah ada 10,16 juta wajib pajak (WP) yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh hingga 24 Maret 2024 pukul 23.00 WIB.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, realisasi itu naik 8,24 persen jika dibandingkan periode yang sama tahunlalu.

"Dari target yang wajib SPT 19.273.374, yang sudah disampaikan sampai semalam 10.160.503 SPT atau tumbuh 8,24 persen dibandingkan tahun 2023 yaitu 9.386.834 SPT," jelas Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (25/3/2024).

Diungkapkan Suryo, WP yang menyampaikan SPT secara elektronik sebanyak 8.943.498 atau naik dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang tercatat 8.159.639 SPT.

Suryo bilang, hal ini menandakan bahwa sebagian besar SPT disampaikan melalui e-filling lantaran e-form juga hanya tercatat 970.169 SPT. Sementara yang manual hanya sekitar 246.826 SPT.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193603/keuangan-g8Hu_large.jpg
Ditjen Pajak Bisa Intip Transaksi E-Wallet hingga Kripto Mulai 2026, Cek Aturan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/622/3193597/pajak-YLcu_large.jpg
Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak Selama 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193515/pajak_coretax-avsI_large.jpg
Aktivasi Coretax Tembus 11,27 Juta Akun, DJP: Wajib Pajak Mulai Gunakan Sistem Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193445/wajib_pajak-xcCy_large.jpg
8.160 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT via Coretax di Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192503/ai-LNaS_large.jpg
OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Langganan ChatGPT Wajib Bayar Pajak 11 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359/pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement