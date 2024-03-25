Daftar 7 Ruas Tol Baru Beroperasi Secara Gratis pada Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoperasikan setidaknya 7 ruas tol secara fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik selama periode lebaran 2024.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Tulus Abadi mengatakan pengoperasian ruas tol fungsional tersebut tidak dipungut biaya alias masih gratis. Karena memang konstruksinya juga belum rampung sepenuhnya, dan hanya berfungsi untuk mengurai kepadatan lalin yang ada di jalan tol.

"Ruas fungsional itu masih gratis, sebelum dilakukan berbayar, silahkan dimanfaatkan, mulai dibuka sejak pukul 06.00 - 17.00 WIB," ujar Tulus dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (25/3/2024).

Menurutnya, keterbatasan pengoperasian ruas fungsional itu dikarenakan belum rampungnya fasilitas yang ada didalam jalan tol tersebut. Mulai dari penerangan yang kurang memadai, hingga penyediaan tempat peristirahatan.

BACA JUGA: Lonjakan Penumpang Mudik Lebaran di Bandara Soetta Diprediksi pada 5 April

Selain itu, beberapa dari ruas tol fungsional juga baru beroperasi atas diskresi kepolisian. Setelah melihat ruas tol eksisting terjadi kepadatan, barulah ruas fungsional tersebut dibuka secara gratis untuk umum. Hal itu seperti yang akan diterapkan pada ruas Jakarta - Cikampek (Japek) II Selatan pada periode lebaran.