Bakal Ada Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak hingga Cipali saat Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Astra Infra akan memberikan diskon tarif tol pada Mudik Lebaran 2024. Diskon tarif tol ini akan diberlakukan di beberapa ruas tol yang dimiliki Astra Infra.

Penerapan diskon tarif tol diberikan kepada pengguna jalan tol untuk menstimulus penguraian arus mudik dan balik yang berpotensi mengalami kepadatan pada hari-hari tertentu.

“Menyambut momen lebaran tahun ini, Astra Infra berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan. Harapannya, inisiatif yang kami lakukan dapat efektif memberikan dampak bagi kelancaran mudik lebaran tahun ini” ujar Group Chief Operating Officer Astra Infra Billy Perkasa Kadar dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Saat ini, Astra Infra tengah fokus berkoordinasi di internal dan dengan stakeholders terkait untuk mempersiapkan perjalanan arus mudik yang lancar, aman, dan nyaman.

Beberapa upaya dilakukan untuk mengurai kepadatan di puncak arus mudik/balik lebaran, salah satunya dengan merencanakan pemberian diskon tarif.

Adapun terkait detil besaran serta periode diskon, Astra Infra sedang melakukan evaluasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait agar tujuan mengurai kepadatan arus tersebut dapat tercapai secara optimal.