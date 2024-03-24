Lonjakan Penumpang Mudik Lebaran di Bandara Soetta Diprediksi pada 5 April

JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) memprediksi puncak arus penumpang mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, akan terjadi pada tanggal 5 sampai 6 April 2024.

Executive General Manager KCU Bandara Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana mengatakan, bahwa masa angkutan Lebaran tahun ini akan berlangsung selama 10 hingga 11 hari.

"Kami baru saja melaksanakan rapat dengan Dirjen Perhubungan Udara dan telah dinyatakan bahwa periode angkutan Lebaran 2024 di Bandara Soekarno-Hatta akan dimulai sekal 3 hingga 13 April 2024 dan puncak arus mudik hari Jumat yaitu tanggal 5 sampai 6 April 2024," jelasnya dikutip Antara, Minggu (24/3/2024).

Angka pergerakan penumpang pada periode tersebut diproyeksikan bakal tembus hingga angka 188 ribu orang dalam satu hari.

Sementara jumlah pergerakan penumpang pada puncak arus balik yang terjadi pada H+4 Hari Raya Idul Fitri tersebut akan terus meningkat hingga 190 ribu orang.