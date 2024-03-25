Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Pesawat Naik Jelang Lebaran, Kemenhub Sebut Belum Ada Pelanggaran

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |20:16 WIB
Harga Tiket Pesawat Naik Jelang Lebaran, Kemenhub Sebut Belum Ada Pelanggaran
Tiket Pesawat pada Mudik Lebaran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengaku belum menemukan maskapai yang menaikan harga tiket diluar ketentuan Tarif Batas Atas (TBA) jelang mudik lebaran 2024.

Adita menjelaskan, kondisi naiknya harga tiket pada beberapa maskapai saat ini dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Pasalnya pada awal Tahun kemarin harga tiket masih rendah dan saat ini naik seiring permintaan yang menguat.

"Kita liat sekarang rata-rata sudah diujung TBA. Keliatan naik drastis itu karena habis low season kemaren. Januari semua harganya masih murah, terus begitu masuk high season, demand naik otomatis mekanismenya maskapai naikin harga sampai batas terbatas," ujar Adita dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Senin (25/3/2024).

Kemudian lebih lanjut, kenaikan tarif maskapai mulai terjadi pergerakan setidaknya untuk penerbangan pada periode H-7 lebaran hingga H+7 lebaran. Meski demikian belum ditemukan maskapai yang melanggar aturan.

"Sudah ada (kenaikan tarif), tapi seperti yang sudah disampaikan, belum ada indikasi pelanggaran. Tapi maskapai menaruh (harga) di dekat batas atas," lanjut Adita.

