Kisah Yani Diselamatkan KUR BRI, Setelah Babak Belur Dipukul Pandemi Covid

JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah usai. Namun dampak secara ekonomi masih membekas di benak Yani Hidayani.

Sebelum Covid-19, Yani adalah pedagang aneka aksesoris dan kebutuhan Rental PlayStasion atau lebih dikenal dengan Rental PS. Usahanya cukup laris karena tengah digandrungi anak-anak yang ingin bermain game.

Dia membuka usaha kebutuhan Rental PS di Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Permintaan kebutuhan sewa di lokasi tersebut sangat banyak, sehingga Yani dan suami meyakini bahwa usaha tersebut dapat diandalkan sebagai sumber rezeki.

Tetapi seketika Virus Corona mengubah usaha yang sedang digelutinya. Lantaran pemerintah menerapkan kebijakan fisik guna memutus rantai peredaran Virus Corona. Indonesia pun menerapkan jarak fisik atau jarak fisik untuk menjaga jarak antar manusia dengan menghindari pertemuan besar atau kepadatan. Walhasil, rental PS pun ditinggalkan para pelangganya.

Mengalami guncangan tuntutan, membuat Yani dan Suami harus memutar otak mencari sumber rezeki lainnya, beserta modal untuk memulai usaha.

(Yani, Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Menteng Kecil, Regional Officer 01, berhasil bangkit dari hantaman Pandemi dengan menggunakan pinjaman usaha. (Foto: Rani Hardjanti/Okezone.com)

“Akhirnya saya buka usaha aneka minuman Rockstar Drinks,” ujar Yani saat ditemui Okezone di lapaknya dekat pintu keluar Stasiun Gondangdia, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Soal modal, Yani mengungkapkan sang Suami mendapat pinjaman dari Bank BRI. Tidak semua modal dari pinjaman. Yani masih memiliki sedikit tabungan untuk membuka usaha kecil-kecilan.

“Totalnya butuh Rp7 juta untuk buka usaha begini. Rp4 juta dari Bank BRI dan Rp3 juta dari tabungan,” Yani mengisahkan.

Yani dan suami mantab memilih pinjaman dari Bank BRI karena memiliki kelebihan dibandingkan pinjaman bank lainnya. "Bunganya paling kecil. Saya sudah tanya-tanya ke bank lain. Tapi Bank BRI itu paling kecil," ujar Yani.

Dia sengaja hanya meminjam Rp4 juta karena kalau meminjam jumlah yang lebih besar khawatir tidak sanggup membayar utang. "Alhamdulillah ketutup utangnya. Sudah Lunas," ujarnya.

Yani menceritakan, pertama kali tau ada pinjaman Bank BRI untuk pedagang kecil dari petugas Bank BRI yang datang menawarkan pinjaman.

Kemudian buku bank dan kartu ATM diurusi oleh petugas. Setelah data-data sudah diproses, lalu Yani dan suami mengurusi ke kantor cabang Bank BRI yang terdekat dengan Galur.