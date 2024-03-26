Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR 2024 Sudah Cair Rp13,4 Triliun ke 600 Ribu PNS

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |04:13 WIB
THR 2024 Sudah Cair Rp13,4 Triliun ke 600 Ribu PNS
Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara soal THR PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 24 Maret 2024 mencapai Rp13,4 triliun.

Untuk komponen THR 2024 ASN pejabat TNI/Polri terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan melekat, 100 persen tunjangan kinerja untuk ASN Pusat, dan 100 persen untuk tunjangan profesi guru dan dosen, berikut komponen THR pensiunan dan penerima pensiun terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk komponen pemberian THR 2024 bagi ASN/Pejabat/Polri dari APBN Rp18,0 triliun, APBD Rp19,0 triliun. Sedangkan untuk pensiun anggarannya Rp11,7 triliun dari APBN.

"Realisasinya sampai hari dengan 24 Maret untuk komponen THR itu sudah terealisasi Rp13,4 triliun terdiri dari Rp3,2 triliun untuk APBN, ini artinya untuk 625.112 pegawai dari 4.722 satuan kerja," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret 2024.

Untuk ASN daerah, Sri Mulyani mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut. Sedangkan pensiun realisasinya lebih cepat Rp10,2 triliun dari anggaran APBN Rp11,7 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136311/rupiah-i8lS_large.jpeg
Ini Perbedaan Gaji ke-13 dan THR PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124857/thr_pns-o6vW_large.jpeg
THR PNS Daerah 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124624/thr-20xA_large.jpeg
Kenapa THR PNS 2025 Belum Cair? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3123911/sri_mulyani-xbQF_large.jpg
THR ASN 2025 Sudah Cair Rp23,3 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/320/3123668/rupiah-kaOh_large.jpeg
Sudah Cair, Berapa Besaran THR PNS dan Pensiunan 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/320/3123252/rupiah-xqub_large.jpeg
Cara Cek THR PNS 2025 yang Cair Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement