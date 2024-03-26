THR 2024 Sudah Cair Rp13,4 Triliun ke 600 Ribu PNS

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 24 Maret 2024 mencapai Rp13,4 triliun.

Untuk komponen THR 2024 ASN pejabat TNI/Polri terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan melekat, 100 persen tunjangan kinerja untuk ASN Pusat, dan 100 persen untuk tunjangan profesi guru dan dosen, berikut komponen THR pensiunan dan penerima pensiun terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk komponen pemberian THR 2024 bagi ASN/Pejabat/Polri dari APBN Rp18,0 triliun, APBD Rp19,0 triliun. Sedangkan untuk pensiun anggarannya Rp11,7 triliun dari APBN.

"Realisasinya sampai hari dengan 24 Maret untuk komponen THR itu sudah terealisasi Rp13,4 triliun terdiri dari Rp3,2 triliun untuk APBN, ini artinya untuk 625.112 pegawai dari 4.722 satuan kerja," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret 2024.

BACA JUGA: 5 Aplikasi Penghasil Uang Rp2 Juta per Hari Cocok untuk Menambah THR

Untuk ASN daerah, Sri Mulyani mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut. Sedangkan pensiun realisasinya lebih cepat Rp10,2 triliun dari anggaran APBN Rp11,7 triliun.