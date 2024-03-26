Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Naik Ceban, Harga Emas Antam Dibanderol Rp1.213.000/Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:53 WIB
Naik Ceban, Harga Emas Antam Dibanderol Rp1.213.000/Gram
Harga Emas Antam Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) naik hari ini. Emas Antam naik Rp10.000 ke Rp1.213.000 per gram setelah sebelumnya turun.

Berbeda dengan emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, stagnan di level Rp1.105.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, Selasa (26/3/2024), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp656.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.840.000, dan 10 gram Rp11.625.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp57.795.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp576.820.000 dan Rp1.153.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp656.500

Emas 1 gram: Rp1.213.000

Emas 2 gram: Rp2.366.000

Emas 3 gram: Rp3.524.000

Emas 5 gram: Rp5.840.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193456/harga_emas_antam-cpkP_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.488.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193121/harga_emas_antam-EgFi_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 2 Januari Naik ke Rp2.502.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/622/3193019/harga_emas-1xKm_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 1 Januari 2026 Turun Rp13.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192751/harga_emas_antam-2woT_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan Dibanderol Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192549/harga_emas_antam-EGug_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192364/harga_emas-FvN9_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement