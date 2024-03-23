Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Turun 1,1% Jadi USD2.160/Ounce

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |10:11 WIB
Harga Emas Turun 1,1% Jadi USD2.160/Ounce
Harga Emas Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Harga emas menurun pada perdagangan Jumat waktu setempat. Harga emas ini di divisi COMEX New York Mercantile Exchange

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat menurun USD24,70 atau 1,13% menjadi USD2.160,00 per ounce.

Setelah kenaikan harga emas pada pekan ini mencapai rekor tertinggi, pedagang secara jangka pendek mengambil untung, sehingga semakin meredam harga emas. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (23/3/2024).

Emas berjangka masih memiliki keunggulan teknis (menunjukkan prospek positif) dalam jangka pendek secara keseluruhan, tetapi tampaknya momentum kenaikan emas berjangka sedang melambat.

Analis pasar berpendapat bahwa target harga kenaikan emas berikutnya berada di atas resistensi kuat pada rekor tertinggi 2.225,30 dolar, dan target harga penurunan jangka pendek berikutnya berada di bawah support teknis yang kuat di 2.149,20 dolar.

