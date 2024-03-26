Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Game Penghasil Uang Rp100 Ribu Sehari Cocok Buat Tambahan THR

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:06 WIB
10 Game Penghasil Uang Rp100 Ribu Sehari Cocok Buat Tambahan THR
Game Penghasil Uang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 10 game penghasil uang Rp100 ribu sehari cocok buat tambahan THR. Kecanggihan teknologi memudahkan masyarakat untuk banyak hal, salah satunya mencari uang. Pasalnya, saat ini banyak aplikasi yang dapat diakses melalui handphone dan dapat menghasilkan uang.

Apalagi saat ini lebaran akan segera tiba. Hal tersebut sangat mendukung untuk mencari penghasilan tambahan untuk diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).

Berdasarkan penelusuran Okezone, Selasa (26/3/2024), berikut 10 game penghasil uang Rp100 ribu sehari cocok buat tambahan THR.

1. Island King

Aplikasi game pertama yang terbukti dapat menghasilkan uang adalah Island King. Aplikasi ini selain bisa menghibur juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan uang.

2. Ocean Crush

Ocean Crush juga aplikasi game yang bisa menghasilkan uang. Sama seperti aplikasi sebelumnya, game ini juga bisa menghasilkan uang hanya dengan bermain saja.

3. Hago

Game ini menjadi salah satu aplikasi hiburan yang menjadi sarana untuk mendapatkan uang. Hago telah banyak digunakan dan terbukti dapat membantu pengguna untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

4. Million Quiz

Million Quiz adalah aplikasi game yang digunakan dengan cara mengisi kuis. Hanya dengan melakukan hal tersebut, pengguna dapat menghasilkan uang dengan mudah.

5. Crazy Dog

Crazy Dog juga menjadi salah satu game penghasil uang yang terbukti secara resmi. Melalui game ini, pengguna hanya perlu menyelesaikan misi kumulatif yang telah disediakan.

Halaman:
1 2
