HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalan di Banten Dipastikan Siap Dilalui saat Mudik Lebaran 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |18:45 WIB
Jalan di Banten Dipastikan Siap Dilalui saat Mudik Lebaran 2024
Jalan pada Mudik Lebaran 2024 (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan infrastruktur jalan yang ada di Banten siap untuk dilalui pada masa mudik Lebaran tahun 2024.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Banten Wahyu Supriyo Winurseto mengatakan guna mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas pada masa mudik lebaran, pihaknya menyiagakan sarana prasarana dan penempatan personil untuk rekayasa lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan.

Adapun panjang jalan nasional yang ada di Provinsi Banten yakni 567,90 kilometer, dengan tingkat kemantapan jalan pada tahun 2023 yakni 95,88 persen.

Ia mengatakan selain menyiagakan sarana dan prasarana, pihaknya juga akan melakukan penghentian sementara pekerjaan proyek yang berpotensi mengganggu lalu lintas, serta menyediakan posko lebaran yang tersebar di jaringan jalan nasional dengan tim tanggap bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat pada titik rawan bencana.

"Kita juga akan berencana untuk menyediakan posko lebaran di delapan titik, yang juga di tiap posko lebaran kita juga akan standby kan DRU atau disaster relief unit, ini merupakan alat berat yang kita siapkan untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian kebencanaan," ujarnya dikutip Antara, Selasa (26/3/2024).

Telusuri berita finance lainnya
