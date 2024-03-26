Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh SPBU Curang Jelang Mudik Lebaran 2024, Hal Ini Jadi Catatan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |16:42 WIB
Heboh SPBU Curang Jelang Mudik Lebaran 2024, Hal Ini Jadi Catatan
Heboh SPBU Curang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Heboh ada empat SPBU curang jelang mudik Lebaran 2024.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag menemukan empat SPBU nakal yang melakukan kecurangan di meteran dispenser BBM menjelang musim mudik Lebaran 2024.

Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria mengatakan, peluang melakukan kecurangan untuk tujuan mengurangi takaran BBM pada dispenser bisa saja terjadi pada SPBU manapun sepanjang sanksi hukum atas perbuatan tersebut sangat ringan.

"Pasal 32 UU Metrologi Legal hanya menetapkan ancaman pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta," kata Sofyano di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Bahkan, lanjut Sofyano, untuk perbuatan mengurangi ukuran takaran timbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Metrologi Legal hanya diancam dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193725/impor_bbm_spbu_swasta-bYVx_large.jpeg
ESDM Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026, Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193722/konsumsi_bbm-p7kW_large.jpg
Konsumsi BBM Naik 0,9 Persen pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193085/bbm-8rKN_large.jpg
RI Siap Stop Impor Solar di 2026, Jangan Bebani APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192408/menteri_esdm_bahlil-kREc_large.jpg
BBM-LPG Masuk Lewat Mobil Tangki, Bahlil: Akses Berangsur Pulih ke Aceh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192407/menteri_esdm_bahlil-h6Bi_large.jpg
Bahlil Tegaskan Ketersedian BBM dan LPG Cukup hingga Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192319/spbu_swasta_langka_bbm-Fyvo_large.jpg
Kaleidoskop 2025: SPBU Swasta Alami Kelangkaan BBM 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement