Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket Kereta Angkutan Mudik Lebaran 2024 Sudah Terjual 56%

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:44 WIB
Tiket Kereta Angkutan Mudik Lebaran 2024 Sudah Terjual 56%
Mudik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melaporkan tiket kereta jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran sudah terjual sekitar 56% dari total 3,2 juta tiket.

"Berdasarkan pantauan kami pada hari ini, dari total tiket untuk kereta jarak jauh yang sudah kami buka pemesanannya dari H-45 Lebaran itu sudah terjual sekitar 56 persen dari 3,2 juta tiket," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dikutip Antara, Selasa (26/3/2024).

Joni mengatakan, pada masa angkutan Lebaran tahun ini PT KAI menyelenggarakan masa angkutan Lebaran tersebut yang dimulai pada 31 Maret sampai dengan 22 April.

Di masa angkutan Lebaran tersebut, PT KAI menyediakan sekitar 4,2 juta tiket yang terdiri dari 3,2 juta tiket untuk kereta jarak jauh yang memang biasa digunakan masyarakat untuk mudik, dan sekitar 900 ribu tiket yang dialokasikan untuk penumpang kereta api lokal atau mudik lokal.

Joni mengatakan bahwa saat ini proses penjualan tiket untuk masa angkutan Lebaran tersebut masih terus berlangsung dan akan bertambah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement