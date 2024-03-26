Tiket Kereta Angkutan Mudik Lebaran 2024 Sudah Terjual 56%

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melaporkan tiket kereta jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran sudah terjual sekitar 56% dari total 3,2 juta tiket.

"Berdasarkan pantauan kami pada hari ini, dari total tiket untuk kereta jarak jauh yang sudah kami buka pemesanannya dari H-45 Lebaran itu sudah terjual sekitar 56 persen dari 3,2 juta tiket," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dikutip Antara, Selasa (26/3/2024).

BACA JUGA: Lajur Rest Area Tol Palikanci Ditambah Jelang Mudik Lebaran 2024

Joni mengatakan, pada masa angkutan Lebaran tahun ini PT KAI menyelenggarakan masa angkutan Lebaran tersebut yang dimulai pada 31 Maret sampai dengan 22 April.

Di masa angkutan Lebaran tersebut, PT KAI menyediakan sekitar 4,2 juta tiket yang terdiri dari 3,2 juta tiket untuk kereta jarak jauh yang memang biasa digunakan masyarakat untuk mudik, dan sekitar 900 ribu tiket yang dialokasikan untuk penumpang kereta api lokal atau mudik lokal.

BACA JUGA: Jalan di Banten Dipastikan Siap Dilalui saat Mudik Lebaran 2024

Joni mengatakan bahwa saat ini proses penjualan tiket untuk masa angkutan Lebaran tersebut masih terus berlangsung dan akan bertambah.