HOME FINANCE PROPERTY

Ini Wajah Baru 2 Pelabuhan Terdampak Gempa di Palu 2018

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |12:07 WIB
Ini Wajah Baru 2 Pelabuhan Terdampak Gempa di Palu 2018
Wajah baru pelabuhan terdampak gempa palu (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Rehabilitasi dan rekonstruksi dua pelabuhan terdampak gempa di Palu, Sulawesi Tengah sudah rampung dikerjakan. Pelabuhan-pelabuhan yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi adalah Pelabuhan Pantoloan dan Pelabuhan Wani.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menyatakan bahwa pembangunan ini adalah salah satu langkah strategis untuk mendukung pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca bencana alam yang menghantam wilayah Sulawesi Tengah.

"Kedua pelabuhan tersebut rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Maret mendatang. Ini menjadi tonggak penting dalam memulihkan perekonomian di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, serta daerah-daerah lainnya yang berperan sebagai penyangga ibukota Provinsi Sulawesi Tengah," ujar Antoni dalam keterangan resminya, Senin (26/3/2024).

Adapun fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pembongkaran/replacement struktur eksisting yang rusak dan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan sisi laut dan sisi darat seperti pembangunan dermaga beserta Apron dermaga, area cargo multipurpose, terminal penumpang, gedung kantor KSOP berserta fasilitas publik lainnya.

Rekonstruksi pada Pelabuhan Wani terdiri dari pembangunan dermaga sepanjang 150 meter, trestle sepanjang 28 meter, gedung kantor wilker, garasi kapal negara, dan masjid. Pelabuhan Wani memiliki kapasitas layanan eksisting kargo sebesar 82.000 ton per tahun dan mampu melayani kapal terbesar 6.000 DWT.

1 2
