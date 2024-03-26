Daftar 7 Aplikasi Bisa Hasilkan Uang dengan Cepat di 2024

JAKARTA - Ada 7 aplikasi bisa dimanfaatkan pengguna untuk menghasilkan uang dengan cepat. Pasalnya, saat ini kecanggihan teknologi memudahkan masyarakat untuk mencari uang.

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (26/3/2024), berikut aplikasi-aplikasi yang dapat menghasilkan uang tercepat di 2024.

BACA JUGA: 15 Website Penghasil Uang Langsung ke Rekening

1. Helo

Aplikasi Helo bisa membantu pengguna untuk menghasilkan uang. Hanya dengan menonton berbagai video menarik yang ada di aplikasi dan membagikannya.

BACA JUGA: 15 Website Penghasil Uang Langsung ke Rekening

Selain itu, akan ada tugas untuk mendapatkan reward. Barulah pengguna akan diberikan hasil berupa uang tanpa modal.