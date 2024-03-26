JAKARTA - Ada 7 aplikasi bisa dimanfaatkan pengguna untuk menghasilkan uang dengan cepat. Pasalnya, saat ini kecanggihan teknologi memudahkan masyarakat untuk mencari uang.
Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (26/3/2024), berikut aplikasi-aplikasi yang dapat menghasilkan uang tercepat di 2024.
1. Helo
Aplikasi Helo bisa membantu pengguna untuk menghasilkan uang. Hanya dengan menonton berbagai video menarik yang ada di aplikasi dan membagikannya.
Selain itu, akan ada tugas untuk mendapatkan reward. Barulah pengguna akan diberikan hasil berupa uang tanpa modal.