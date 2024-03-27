Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Batas Waktu Lapor SPT Tahunan 2024 Sampai Kapan? Ini Jadwal Lengkapnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:58 WIB
Batas Waktu Lapor SPT Tahunan 2024 Sampai Kapan? Ini Jadwal Lengkapnya
Ilustrasi batas waktu lapor SPT (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Batas waktu lapor SPT tahunan 2024 sampai kapan? Ini jadwal lengkapnya agar tidak kena denda. Hal ini dikarenakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menentukan batas waktunya.

Lantas batas waktu lapor SPT tahunan 2024 sampai kapan? Ini jadwal lengkapnya yang diunggah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui akun instagramnya.

"Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret 2024.

#KawanPajak dapat melaporkan SPT Tahunan melalui E-Filing di pajak.go.id, untuk informasi lebih lanjut dapat mengubungi kantor pajak terdaftar atau Kring Pajak 1500200

The due date for reporting Individual Annual Tax Returns is March 31, 2024.

#KawanPajak can report Annual Tax Returns through E-Filing at pajak.go.id. For further information, you can contact your registered tax office or Kring Pajak at 1500200,"tulisnya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat sudah ada 10,16 juta wajib pajak (WP) yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh hingga 24 Maret 2024 pukul 23.00 WIB.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, realisasi itu naik 8,24% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dari target yang wajib SPT 19.273.374, yang sudah disampaikan sampai semalam 10.160.503 SPT atau tumbuh 8,24 persen dibandingkan tahun 2023 yaitu 9.386.834 SPT," jelas Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (25/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/622/3193906//uang-I7sn_large.jpg
Gaji di Bawah Rp10 Juta? Pekerja Bebas Pajak Sepanjang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193880//lelang_sun_kemenkeu-hS8D_large.jpg
Imbal Hasil hingga 7,125 Persen, Lelang SUN Perdana Bidik Rp33 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193816//purbaya-tNMJ_large.jpg
Kejar Setoran Pajak, Purbaya Wajibkan Pedagang Kripto Lapor Data Pengguna dan Transaksi ke DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/470/3193812//rumah-I5GB_large.jpg
Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak di 2026, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193808//purbaya-NvGd_large.jpg
Purbaya Tunda Reorganisasi Ditjen Pajak demi Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193693//pajak-xEGF_large.jpg
11,3 Juta Wajib Pajak Aktivasi Coretax dan 20 Ribu SPT Mulai Dilaporkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement