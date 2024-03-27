CEO Kopi Tuku Cerita soal Buka Kedai di Korsel

JAKARTA - Toko Kopi Tuku (TUKU) membuka toko kopi sementara atau pop-up store di Gangnam, di Korea Selatan. Kedai kopi ini dibuka selama satu bulan mulai Senin, 25 Maret 2024.

Pembukaan toko kopi pop-up ini bermitra dengan Kornerd Coffee, salah satu pemain industri kopi yang berpengaruh di Seoul.

CEO dan Founder Toko Kopi Tuku Andanu Prasetyo menceritakan awal mulanya membuka kedai kopi di Korea Selatan. Dia menjelaskan, kemitraan dengan pemilik Kornerd Coffee dimulai pertemuan yang tidak disengaja ketika berkunjung ke Jakarta dan merasakan pesona unik dari racikan kopi TUKU.

"Ini adalah kunjungan kami ketiga kalinya ke Korea Selatan, dan setiap kali berkunjung, kekaguman saya akan industri kreatif dan budaya kopi yang dinamis di negara ini semakin kuat," kata Andanu dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (27/3/2024).