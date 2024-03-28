Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji Philippe Troussier, Pelatih Timnas Vietnam yang Dipecat Usai Dibantai Skuad Garuda

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |06:47 WIB
Intip Gaji Philippe Troussier, Pelatih Timnas Vietnam yang Dipecat Usai Dibantai Skuad Garuda
Intip gaji Philippe yang dipecat dari timnas vietnam (Foto: VFF)
A
A
A

JAKARTA - Philippe Troussier resmi mulai hari ini tak lagi menyandang sebagai pelatih dari Timnas Vietnam. Philippe Troussier mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) usai digebuk Timnas Indonesia di matchday empat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Vietnam hancur lebur setiap kali menghadapi Timnas Indonesia, yang merupakan musuh bebuyutan. Hasil minor Timnas Vietnam baik selama di Piala Asia 2023 atau di pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menjadi alasan Philippe Troussier dipecat dari kursi kepelatihan. Di bawah Philippe Troussier.

Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

"Resmi: Pelatih Troussier mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Vietnam," bunyi artikel keluaran media Vietnam, TheThao247, dikutip.

"Pelatih Troussier mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Vietnam segera setelah kekalahan dari Indonesia," sambung artikel itu.

VFF sendiri merekrut Troussier sejak awal 2023 untuk menggantikan Park Hang-seo. Pelatih asal Prancis itu diikat dengan kontrak hingga Juli 2026.

Lalu berapa gaji Philippe Troussier saat melatih Timnas Vietnam? Berikut ulasannya:

Diketahui, gaji Philippe Troussier mencapai USD60.000 atau setara Rp950 juta per bulan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement