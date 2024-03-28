Intip Gaji Philippe Troussier, Pelatih Timnas Vietnam yang Dipecat Usai Dibantai Skuad Garuda

JAKARTA - Philippe Troussier resmi mulai hari ini tak lagi menyandang sebagai pelatih dari Timnas Vietnam. Philippe Troussier mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) usai digebuk Timnas Indonesia di matchday empat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Vietnam hancur lebur setiap kali menghadapi Timnas Indonesia, yang merupakan musuh bebuyutan. Hasil minor Timnas Vietnam baik selama di Piala Asia 2023 atau di pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menjadi alasan Philippe Troussier dipecat dari kursi kepelatihan. Di bawah Philippe Troussier.

Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

"Resmi: Pelatih Troussier mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Vietnam," bunyi artikel keluaran media Vietnam, TheThao247, dikutip.

"Pelatih Troussier mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Vietnam segera setelah kekalahan dari Indonesia," sambung artikel itu.

VFF sendiri merekrut Troussier sejak awal 2023 untuk menggantikan Park Hang-seo. Pelatih asal Prancis itu diikat dengan kontrak hingga Juli 2026.

Lalu berapa gaji Philippe Troussier saat melatih Timnas Vietnam? Berikut ulasannya:

Diketahui, gaji Philippe Troussier mencapai USD60.000 atau setara Rp950 juta per bulan