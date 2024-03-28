Bahas Harga Gas Murah hingga Pasokan, PGN-Pelaku Industri Kumpul Bareng

JAKARTA - PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina kumpul bareng dengan pelaku industri pengguna gas bumi. Ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya mengenai harga gas murah untuk industri.

Direktur Sales dan Operasi PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan, pihaknya berupaya optimal dalam melayani pelanggan, meskipun dalam kondisi operasi baik pasokan dan operasional infrastruktur terdapat kondisi planned (turn around atau operation maintenance regularly) dan uplaned shutdown.

Seperti yang lumrah terjadi dalam operasi lapangan migas di sisi hulu, dibutuhkan kegiatan maintenance yang memerlukan waktu tertentu maka demikian halnya PGN juga terdapat masa maintenance untuk menjaga realibilitas dan layanan yang handal juga safety. Dengan kondisi lapangan migas yang mengalami penurunan, PGN terus mengupayakan solusi untuk penyaluran gas ke pelanggan.

"Kami ingin usaha pelanggan harus tetap sustain, maka kami harus mengkomunikasikan kondisi rill ini kepada pelanggan untuk bersama-sama dalam satu perahu mencari solusi terbaik, win-win solution bagi kedua belah pihak,” ujar Ratih dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Berdasarkan survei pelanggan, sekitar 72% pelanggan merupakan pelanggan tipe single fuel yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar penggerak operasi mesin industri.

Pihaknya mengupayakan untuk mendatangkan pasokan dari berbagai sumber lain seperti LNG dalam jangka pendek maupun panjang. Selain itu berkomunikasi dengan seluruh stakeholder, pemerintah, mengenai kondisi ini.

Pihaknya juga mengupayakan alternatif tambahan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Utara, Tengah, dan Selatan, Lampung serta Jawa Bagian Barat. PGN menawarkan alternatif yakni pasokan gas dari LNG, mengingat kondisi natural decline dari sumber pasokan gas pipa konvensional

“Memang, penyaluran LNG sampai dengan disalurkan ke pelanggan membutuhkan rantai penyaluran yang lebih panjang dibandingkan dengan rantai penyaluran gas pipa. Hal ini karena adanya proses tambahan berupa pendinginan, transportasi, penyimpanan, dan regasifikasi,” jelas Ratih.

PGN tidak mengharuskan pelanggan untuk menggunakan LNG, namun harus tetap menyediakan opsi solusi dalam kondisi decline pasokan gas pipa.

"Kami tetap akan mengoptimalkan pemanfaatan pasokan gas pipa yang tersedia dari masing-masing pemasok gas dan kekurangannya akan kami tawarkan pasokan gas LNG untuk menjadi solusi pemenuhan kebutuhan gas dari industri saat ini,” ujar Ratih.