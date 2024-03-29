THR Lebaran 2024 Cair, Jokowi Dapat Berapa?

JAKARTA - Berapa THR Presiden dan Wakil Presiden? Banyak juga yang mempertanyakan apakah presiden dan wakil presiden mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Hal ini tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Perlu diketahui, gaji pokok yang diterima Presiden Jokowi senilai Rp30.240.000 per bulan. Sedangkan gaji yang didapatkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebesar Rp20.160.000 per bulan.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 68 tahun 2001 menjelaskan bahwa seorang presiden dan wakil presiden juga mendapatkan tunjangan jabatan. Besaran tunjangan tersebut senilai Rp32.500.000, dan untuk wakil presiden Rp22.000.000.

Dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang didapatkan Presiden Jokowi adalah Rp30.240.000 + Rp32.500.000 yang berarti senilai Rp62.740.000 per bulan.