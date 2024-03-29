Informasi Lengkap Penukaran Uang Baru di Jabodebek untuk THR Lebaran 2024

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan program penukaran uang tunai untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri 2024. Hal ini akan diselenggarakan melalui 'Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2024' di Istora Senayan, Jakarta.

BI menyediakan paket penukaran uang rupiah layanan kas keliling BI senilai Rp4 juta. Sebelumnya, batas penukaran uang maksimal hanya Rp3,8 juta.

Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim mengatakan bahwa agenda ini merupakan kali pertama bagi BI dan perbankan untuk melakukan program penukaran uang secara terpadu di satu titik. Hal tersebut diterapkan berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun lalu.

"Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan secara terpadu, bersama-sama serempak di satu tempat. Kalau tahun lalu, kami (BI) dan perbankan melakukan hal yang sama. Namun, di titik yang berbeda-beda," kata Marlison, dikutip Jumat (29/3/2024).

Dalam hal ini, BI menerapkan sistem paket untuk per orang per hari. Sehingga satu orang hanya dapat menukar uang tunai maksimal Rp4 juta per hari. Jika ingin menukar lebih dari Rp4 juta maka harus datang keesokan harinya.

Berdasarkan catatan Okezone, satu paket yang dapat ditukar terdiri atas uang pecahan Rp1.000 sebanyak 100 lembar, pecahan Rp2.000 sebanyak 200 lembar, Rp5.000 sebanyak 100 lembar, Rp10 ribu sebanyak 100 lembar, Rp20 ribu sebanyak 50 lembar, Rp50 ribu sebanyak 20 lembar.