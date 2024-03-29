Advertisement
HOT ISSUE

Renault dan VinFast Siap Investasi Kendaraan Listrik di Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |13:11 WIB
Renault dan VinFast Siap Investasi Kendaraan Listrik di Indonesia
Menperin Ungkap Rencana Renault dan VinFast Investasi Kendaraan Listrik. (Foto:Okezone.com/Feby)
JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bawa perusahaan mobil Prancis, Renault dan produsen mobil Vietnam, VinFast siap melakukan investasi di Indonesia.

Kemenperin juga sudah melakukan pembicaraan serius dengan kedua perusahaan tersebut yang menyatakan berkomitmen untuk berinvestasi guna meningkatkan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di tanah air.

"Sekarang sedang mencari lahan untuk VinFast, tapi juga di Eropa kita di Prancis ada Renault. Renault juga kita sudah ketemu dan mereka sudah siap untuk melakukan investasi EV di Indonesia," kata Agus, dikutip dari Antara, Jumat (29/3/2024).

Dia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan insentif yang dibutuhkan agar kedua perusahaan tersebut bisa masuk ke pasar domestik.

"Mereka minta agar bisa memasukkan beberapa produk jenis yang sama, tapi mereka diberikan kesempatan untuk tes pasar. Jadi, insentif sudah nggak ada lagi yang mereka minta, karena yang diminta sudah ada semua di kebijakan," ujarnya.

Sebelumnya, Menperin juga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan insentif bagi para investor supaya mau membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.

