HOME FINANCE HOT ISSUE

Menguak Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Punya Perusahaan Apa

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |09:41 WIB
Menguak Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Punya Perusahaan Apa
Ilustrasi pekerjaan Harvey Moeis (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menguak perusahaan yang dimiliki Harvey Moeis, suami Sandra Dewi punya perusahaan apa. Namanya menjadi viral dikarenakan

Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

Para tersangka ini diduga terlibat dalam perjanjian kerja sama fiktif dengan PT Timah Tbk. Untuk itu netizen penasaran mengenai perusahaan yang dimiliki oleh Harvey Moeis.

Untuk itu menguak perusahaan yang dimiliki Harvey Moeis, suami Sandra Dewi punya perusahaan apa:

Harvey merupakan seorang pengusaha yang menjadi perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT). Dalam situs resmi perusahaan, RBT merupakan salah satu produsen Timah Murni Batangan (Tin Ingot) terbesar di Indonesia.

Ia bahkan merupakan seorang Presiden Komisaris dari PT Multi Harapan Utama.

Lebih dari itu, pria berusia 38 tahun ini juga memiliki sejumlah saham di salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar, PT ABM Investama Tbk (ABMM) yang nilainya menyentuh angka Rp2 triliun.

Halaman:
1 2
