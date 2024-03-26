JAKARTA - Ini pekerjaan ayah Livy Renata yang galang dana buat beli mobil mewah. Livy Renata masih menjadi topik hangat perbincangan publik. Pasalnya, dia baru saja membelikan ibunya sebuah mobil mewah dari hasil galang dana di aplikasi Trakteer.
Hal itulah yang menyebabkan muncul banyak pertanyaan mengenai apa pekerjaan kedua orang tua Livy. Pasalnya, Livy diketahui memiliki kekayaan yang fantastis dan sempat mendapat julukan anak konglomerat.
Berdasarkan penelusuran Okezone, Selasa (26/3/2024)
Ayah Livy Renata bernama S.A. Haha O Aisuru yang merupakan seorang pebisnis ternama di Taiwan. Melalui unggahan video dari akun YouTube bernama S.A Haha O Aisuru, sempat terungkap wajah asli ayah kandung Livy Renata.