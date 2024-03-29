Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Amelia Agustina, Gali Potensi dan Inovasi di Bisnis Kreatif

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |09:30 WIB
Kisah Amelia Agustina, Gali Potensi dan Inovasi di Bisnis Kreatif
A
A
A

JAKARTA - Kekayaan budaya dan sumber daya alam Indonesia merupakan ladang subur bagi bisnis kreatif. Dari seni tradisional hingga teknologi mutakhir, terdapat beragam peluang yang dapat dieksplorasi dan dikembangkan oleh para pengusaha kreatif di Indonesia.

Salah satu sektor yang menjanjikan adalah sektor kerajinan tangan, di mana pengrajin lokal dapat menghasilkan berbagai produk kreatif seperti kerajinan anyaman, ukiran kayu, dan batik yang memukau pasar lokal maupun internasional.

Seperti pengusaha sukses asal Palangkaraya Amelia Agustina, yang berbagi pengalaman bersama MNC Finance dan MotionCredit melalui channel Instagram live @MNCFinance pada hari ini 28 Maret 2024.

Amelia sejak tahun 2019 merintis usaha penjualan produk anyaman rotan dengan membuka Indang Apang Galeri. Terinspirasi dari mendiang ayahanda yang sangat suka membeli dan mengumpulkan bahan anyaman rotan dari pengrajin menjadi ide awal pengembangan usaha berbahan baku anyaman rotan ini.

 Indang Apang Galeri yang berlokasi di jalanIndang Apang Galeri yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km. 7,5 Gg. Bethel 1 No. 18 Palangka Raya, dengan produk jualannya berupa tas ransel, tas pinggang, tas kerja, topi, dompet, name tag, sepatu, sendal, gantungan kunci, tikar dan lain-lain yang dijual dengan kisaran harga mulai Rp30.000 hingga Rp1.000.000 dan omset penjualan mencapai 200 juta per bulan.

Untuk mendapatkan bahan bakunya Amelia bekerja sama dengan para pengrajin di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya Mandomai, Barito, Kaladan, Palangka Raya dan Pulang Pisau.

Tidak hanya dalam ranah tradisional, teknologi juga menjadi kunci dalam mengembangkan bisnis kreatif di Indonesia. Startup-startup teknologi yang fokus pada seni dan desain, seperti platform pemasaran digital untuk produk kreatif lokal atau aplikasi karya seni digital, semakin banyak bermunculan.

Ini juga disadari oleh Amelia yang telah menerapkan kemajuan teknologi dalam bisnis kreatifnya.

“Kreativitas tanpa batas dalam mengimplementasikan teknologi untuk mendukung bisnis kreatif membuka peluang baru yang menarik, terus berkarya hasilkan karya terbaik, menjaga eksistensi maka permodalan akan datang dengan sendirinya,” ujar Amelia, Jumat (29/3/2024). 

