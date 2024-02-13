Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Serba Praktis! Ini 3 Keuntungan Digitalisasi Pembiayaan Multiguna Melalui MotionCredit

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |11:22 WIB
Serba Praktis! Ini 3 Keuntungan Digitalisasi Pembiayaan Multiguna Melalui MotionCredit
Ini 3 Keuntungan Pembiayaan Multiguna Melalui MotionCredit (Foto: MotionCredit)
JAKARTA – Seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang sangat mengandalkan teknologi, dunia keuangan pun turut melakukan digitalisasi, termasuk perusahaan pembiayaan.

Saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menyediakan layanan pendanaan berbasis digital, salah satunya MNC Finance. MNC Finance melayani pembiayaan multiguna MNC Dana Mobil (jaminan BPKB mobil) dan MNC Dana Rumah (jaminan sertifikat rumah) secara digital melalui aplikasi MotionCredit.

Dengan dukungan teknologi tentunya pembiayaan multiguna akan memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat, antara lain:

1. Kemudahan Akses Informasi

Dengan adanya layanan pembiayaan secara digital, Anda dapat memperoleh berbagai informasi secara online, misalnya seperti jenis produk pembiayaan multiguna, simulasi kredit, dokumen pendukung, dan sebagainya. Sebagai informasi, MotionCredit menyediakan angsuran dan tenor tetap yang dapat Anda cek melalui simulasi kredit sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan memudahkan perencanaan keuangan Anda.

2. Proses Cepat dan Mudah

Dengan dukungan teknologi, proses pengajuan kredit multiguna dapat dilakukan secara online sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan mudah. Apalagi, saat ini telah ada e-KYC (electronic Know Your Customer) seperti pada aplikasi MotionCredit yang memungkinkan Anda untuk melengkapi data diri dan dokumen secara online. Selain itu, melalui MotionCredit, Anda juga dapat memantau status pengajuan kredit hingga disetujui.

3. Keamanan Terjamin

Meskipun seluruh proses dilakukan secara online, Anda tidak perlu khawatir akan keamanan data pribadi Anda. Untuk mencegah pemalsuan dan pencurian data, terdapat proses autentikasi calon nasabah, seperti kode OTP dan tanda tangan digital pada aplikasi MotionCredit.

